Verdi raccolgono 125’000 firme per Iniziativa solare

Keystone-SDA

Il popolo voterà sull'Iniziativa solare, secondo quanto annunciano i Verdi. Il partito ha infatti raccolto 125'000 firme, che ora verranno verificate.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nel solo mese di ottobre sono stati accumulati 30’000 autografi, hanno spiegato gli ecologisti, contattati oggi dall’agenzia Keystone-ATS. Il risultato è stato reso possibile dalla grande mobilitazione della base.

Il termine ufficiale per la raccolta delle 100’000 firme necessarie scade l’11 dicembre. Il testo – il cui nome completo è “Per un approvvigionamento sicuro con le energie rinnovabili (Iniziativa solare)” – sarebbe il primo riuscito da dieci anni con la sola mobilitazione dei Verdi

È “un momento importante per il nostro partito”, ha detto la presidente Lisa Mazzone. L’iniziativa è anche una risposta a quella di PLR e UDC chiamata “Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)”, che chiede un ritorno delle centrali nucleari.

Il testo ecologista domanda che per ogni nuova costruzione o ristrutturazione venga previsto un impianto solare. Eccezioni sono previste in caso di beni protetti o nel caso in cui – per altri motivi – i pannelli risultassero sproporzionati. Sono anche previste possibilità di sostegni finanziari da parte della Confederazione.

I Verdi vogliono fare in modo che l’energia solare diventi – assieme a quella idrica – il pilastro dell’approvvigionamento energetico in Svizzera. “Il potenziale di produzione energetica è pari all’incirca al consumo annuo di elettricità dell’intera popolazione svizzera”, ha detto Mazzone.