Verdi: Mazzone, governo sempre dalla parte sbagliata della storia

Il Consiglio federale, sostenuto dalla maggioranza borghese, si posiziona "sistematicamente dalla parte sbagliata della storia".

(Keystone-ATS) Lo ha detto stamattina, aprendo l’assemblea dei delegati dei Verdi a Vicques (JU), la presidente del partito Lisa Mazzone, criticando in particolare la politica del governo nei confronti degli Usa.

I dazi del 39% imposti dagli Stati Uniti alla Svizzera sono una conseguenza diretta del modello economico promosso dalla destra, ha affermato la ginevrina nel suo discorso, prendendosela con le politiche “neoliberiste”. Mazzone ha anche attaccato il presidente americano Donald Trump, “che sta conducendo il mondo verso una crisi della globalizzazione”.

L’ex consigliera agli Stati ha inoltre dichiarato di “vergognarsi” del Consiglio federale, “incapace finora di condannare chiaramente i crimini di guerra israeliani” nella Striscia di Gaza. “La soglia dell’orrore è stata superata da tempo”, ha aggiunto.

“Quando scoppia una crisi, è un’opportunità per trasformare il nostro sistema e renderci più resilienti”, ha poi rimarcato la romanda. Secondo la presidente, la Svizzera deve investire nei servizi pubblici e nei lavori di cura, nonché nella transizione energetica, sviluppando al contempo scambi economici globali “che rafforzino i Paesi del Sud del mondo anziché depredarli”.

Mazzone ha pure invitato le autorità ad adottare misure per combattere i femminicidi. “La Svizzera deve finalmente dare priorità alla sicurezza delle donne”, ha evidenziato, precisando che polizia e apparato giudiziario dovrebbero istituire dipartimenti specializzati per questa problematica.

