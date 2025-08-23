La televisione svizzera per l’Italia

Verdi: delegati riuniti oggi in assemblea nel Giura

Keystone-SDA

I delegati dei Verdi si riuniscono oggi in assemblea a Vicques (JU). Dopo il discorso inaugurale della presidente del partito Lisa Mazzone prenderanno posizione sulla risoluzione "Nucleare? No, grazie!".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il testo mira alla rinuncia definitiva al nucleare in Svizzera. La risoluzione chiede di non avviare alcun progetto per nuovi impianti – definendo l’energia atomica un’energia appartenente al passato -, ma di accelerare invece la transizione energetica.

I delegati si pronunceranno inoltre su diversi temi, in particolare emetteranno la raccomandazione di voto del partito per uno degli oggetti in votazione federale il 28 settembre, l’identità elettronica. I Verdi si erano già espressi in marzo (con 77 voti favorevoli, 1 contrario e 8 astensioni) contro l’abolizione dell’imposta sul valore locativo.

I presenti prenderanno inoltre posizione sulle iniziative popolari “Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)” e “Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)” per le quali il popolo sarà chiamato alle urne il 30 novembre.

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR