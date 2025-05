Ventuno morti in India dopo aver bevuto liquore illegale

Keystone-SDA

Ventuno persone sono morte in India e 10 sono ricoverate in ospedale dopo aver bevuto liquore prodotto illegalmente: lo hanno fatto sapere le autorità, aggiornando un precedente bilancio di 14 morti.

(Keystone-ATS) Centinaia di persone muoiono ogni anno in India a causa del consumo di alcolici a basso costo prodotti in distillerie clandestine. Per aumentarne la potenza, il liquore viene spesso addizionato di metanolo, che può causare cecità, danni al fegato e morte.

L’ultimo episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì, dopo che alcuni abitanti di un villaggio nel distretto di Amritsar, nello Stato settentrionale del Punjab, hanno bevuto liquore addizionato di metanolo.

“Il bilancio delle vittime è ora di 21. E 10 sono ricoverati in ospedale”, ha dichiarato l’addetto alle pubbliche relazioni del distretto di Amritsar in un comunicato. Nove persone sono state arrestate, ha dichiarato la polizia del Punjab in un post su X.

“Sono in corso indagini per scoprire l’intero modus operandi e assicurare alla giustizia tutti i soggetti coinvolti”, ha aggiunto. Il primo ministro del Punjab, Bhagwant Mann, ha affermato che i responsabili saranno puniti. L’anno scorso, 53 persone sono morte dopo aver bevuto alcol illegale nello Stato meridionale indiano del Tamil Nadu.