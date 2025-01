Venezuela: prigionieri politici iniziano uno sciopero della fame

I prigionieri politici detenuti nel carcere di Tocuyito, nello Stato centrosettentrionale di Carabobo, in Venezuela, hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le loro condizioni e per chiedere la libertà.

(Keystone-ATS) Secondo il Comitato per la Libertà dei Prigionieri Politici, la protesta è stata iniziata dal prigioniero politico Héctor Alonso Esqueda, un ingegnere, professore e padre di tre adolescenti, che ha iniziato lo sciopero della fame dopo più di cinque mesi di detenzione.

Tre giorni fa gli era stata promessa la scarcerazione insieme ad altri 50 detenuti, ma la parola non è stata mantenuta, nonostante gli annunci del Procuratore generale Tarek William Saab.

La maggior parte di questi prigionieri sono stati catturati in raid di massa dopo il 29 luglio, quando è iniziata una serie di proteste spontanee in tutto il paese contro l’annuncio ufficiale che Maduro era stato rieletto, ma senza che il Consiglio Nazionale Elettorale presentasse nessun verbale elettorale.

Altri sono stati catturati da agenti incappucciati, senza identificazione e a bordo di camion senza targa, in operazioni definite come sequestri dai difensori dei diritti umani.

Altri ancora sono stati portata via dalle loro case senza nessun mandato. L’Onf Foro Penal registra che fino al 31 dicembre in Venezuela ci sono 1’794 prigionieri politici, inclusi 205 donne e tre adolescenti. Buona parte si trova a Tocuyito accusata di terrorismo, incitamento all’odio e disobbedienza. La Procura ha annunciato 1’369 scarcerazioni in libertà condizionata, ma secondo i familiari, la maggior parte non si sono concretizzate.