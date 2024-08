Venezuela: Panama riconosce Gonzalez come presidente

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Panama si è aggiunto alla lista dei paesi latinoamericani che riconoscono l’oppositore Edmundo Gonzalez Urrutia come vincitore delle elezioni presidenziali di domenica in Venezuela, rivendicate da Nicolas Maduro.

Quest’ultimo, intanto, ha accusato l’opposizione di star preparando attacchi con armi e granate nella mobilitazione prevista per questo sabato.

Nel frattempo, altri ventinove ex capi di stato, membri dell’Organizzazione internazionale non governativa Iniziativa Democratica di Spagna e le Americhe (Idea) hanno chiesto al presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il suo omologo colombiano Gustavo Petro di riconoscere Edmundo González Urrutia come presidente eletto del Venezuela.

I 29 ex presidenti mettono in guardia Lula e Petro sul rischio che il caso venezuelano possa rappresentare un precedente pericoloso per la democrazia della regione. “Soprattutto, perché persino le dittature più feroci, una volta sconfitte dal voto come in Cile, hanno lasciato il potere”, si legge nel documento. Tra i firmatari figurano gli ex presidenti della Spagna, Mariano Rajoy e José María Aznar, e dell’Argentina, Mauricio Macri.

Nel frattempo, il numero di migranti venezuelani che entrano in Brasile dalla frontiera nello stato di Roraima è tornato ad aumentare notevolmente nei giorni successivi alla controversa proclamazione della vittoria del leader chavista Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali di domenica 28 luglio.