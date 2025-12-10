Venezuela: Machado non sarà presente a consegna premio Nobel a Oslo

La laureata per il premio Nobel per la pace 2025, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, non parteciperà alla cerimonia questo pomeriggio a Oslo, ma dovrebbe comunque giungere nella capitale norvegese tra stasera e domattina.

(Keystone-ATS) “Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ricevere il premio in nome della madre”, ha dichiarato il direttore dell’Istituto Nobel norvegese, Kristian Berg Harpviken, all’emittente di servizio pubblico norvegese NRK aggiungendo che “sua figlia pronuncerà il discorso scritto da Maria Corina stessa”. Harpviken ha aggiunto di non sapere dove si trovi la leader dell’opposizione venezuelana.

Ieri il comitato del prestigioso premio ha annullato la sua prevista conferenza stampa della vigilia, dopo una mattinata di conferme e smentite che testimoniavano le difficoltà per Machado di lasciare uno dei rifugi dove da quasi un anno vive in clandestinità per raggiungere la capitale norvegese. Se uscisse dal Venezuela correrebbe il rischio di essere dichiarata latitante e di non poter rimpatriare.

In realtà Machado è attesa a Oslo, ma non parteciperà alla cerimonia di premiazione che inizierà alle 13.00 al Municipio, ha spiegato in seguito l’Istituto Nobel. “Sebbene non potrà partecipare alla cerimonia o agli eventi della giornata, siamo profondamente lieti di confermare che sta bene e sarà con noi a Oslo”, ha dichiarato l’istituto sul suo sito web, descrivendo il viaggio come “un viaggio in una situazione di estremo pericolo”. “Maria verrà a Oslo, ma non sappiamo quando”, ha dichiarato il portavoce dell’istituto Erik Aasheim. Harpviken ha precisato che Machado “dovrebbe arrivare tra questa sera e domani mattina”, troppo tardi per partecipare alla cerimonia di premiazione.

Intanto si è appreso che l’abito che la leader dell’opposizione venezuelana avrebbe indossato alla cerimonia si trova nella stanza occupata dal presidente di Panama, José Mulino, in un hotel a cinque stelle della capitale norvegese. “Ho l’abito di María Corina nella mia stanza; l’ho portato da Panama. In altre parole, se dovesse arrivare, glielo darò”, ha rivelato il leader panamense alla stampa.

Oltre a Mulino saranno presenti alla cerimonia di premiazione i presidenti di Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa) e Paraguay (Santiago Peña), così come Edmundo González Urrutia, l’oppositore, ora in esilio in Spagna, che l’Occidente considera il vero presidente eletto del Venezuela nelle elezioni di luglio 2024, la cui vittoria è stata assegnata a Nicolás Maduro nonostante l’evidenza di brogli.