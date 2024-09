Venezuela: agenti armati circondano ambasciata argentina a Caracas

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le forze di sicurezza venezuelane hanno circondato l’ambasciata dell’Argentina a Caracas.

È quanto denunciano su reti sociali due oppositori venezuelani rifugiati nella sede diplomatica, che hanno descritto la situazione come un “assedio” da parte del governo del presidente Nicolás Maduro.

Secondo Pedro Urruchurtu, coordinatore internazionale della leader dell’opposizione María Corina Machado, sul posto ci sono pattuglie e agenti incappucciati e armati.

L’assedio dell’ambasciata avviene poco dopo che il ministero degli esteri argentino ha sollecitato la Corte penale internazionale a emettere un mandato di arresto contro Maduro.

“Hanno interrotto il servizio elettrico all’ambasciata argentina a Caracas che è attualmente sotto assedio da parte degli agenti del Sebin (Servizi segreti nazionali bolivariani) e di altre forze di sicurezza dello Stato”, ha postato l’ex deputato Omar González.

Urruchurtu e González sono due dei sei oppositori venezuelani che da marzo si sono rifugiati nell’ambasciata (nel frattempo passata sotto il controllo del Brasile) e per i quali il governo argentino ha già chiesto un passaggio sicuro per poter lasciare il Venezuela. Finora le richieste non sono state accolte.

Vente Venezuela, il partito guidato da Machado, si è unito alle denunce. “Pattuglie con agenti del regime continuano ad arrivare alla sede dell’ambasciata argentina a Caracas. Riteniamo Nicolás Maduro responsabile di questo assedio contro i nostri dirigenti rifugiati nell’ambasciata”, ha pubblicato sulla rete sociale X.