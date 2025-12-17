Venezuela: ‘le esportazioni di greggio proseguono’

Keystone-SDA

"Le operazioni di esportazione del greggio venezuelano e dei suoi derivati proseguono nonostante il tentativo di embargo illegale e illegittimo, attraverso schemi sicure e piene garanzie".

(Keystone-ATS) Lo afferma la vicepresidente del Venezuela Delcy Rodriguez, in un post su Telegram, in risposta all’annuncio del governo Usa di Donald Trump, che verranno sequestrate tutte le imbarcazioni incluse nelle liste di sanzioni di Washington.

“Il Venezuela farà rispettare i suoi diritti in materia di libero commercio e libera navigabilità in modo conforme al diritto internazionale, allo sviluppo e all’esercizio della sua sovranità”, prosegue il messaggio di Rodriguez.

L’annuncio del presidente Trump ha provocato oggi un immediato rialzo del prezzo del greggio nelle prime ore di apertura dei mercati.

Le esportazioni di petrolio dal Venezuela proseguono “con normalità”, nonostante l’inasprimento delle misure annunciate dagli Stati Uniti contro le navi che entrano ed escono dal Paese, ha confermato la compagnia petrolifera statale Pdvsa, all’indomani dell’annuncio di Washington di imporre un “blocco totale” ai petroliere sanzionate collegate a Caracas.

In una nota, Pdvsa ha affermato che le unità impiegate nelle sue operazioni “continuano a navigare con piena copertura assicurativa, supporto tecnico e garanzie operative”, rivendicando il rispetto dei principi di libera navigazione e di commercio tutelati dal diritto internazionale. La società ha denunciato una lunga serie di pressioni contro il settore energetico venezuelano, che includono sanzioni, sabotaggi, attacchi informatici e, più recentemente, “atti di pirateria internazionale”, in riferimento al sequestro da parte degli Stati Uniti di una nave carica di greggio venezuelano lo scorso 10 dicembre.

Secondo Pdvsa, queste azioni non hanno intaccato la capacità operativa dell’azienda né la determinazione dei suoi lavoratori, ribadendo l’impegno nella difesa della “sovranità energetica” del Paese e nel rispetto dei contratti commerciali in vigore.