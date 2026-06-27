Venezuela, l’opposizione denuncia ritardi nei soccorsi

Keystone-SDA

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A più di 48 ore dai violenti terremoti che hanno devastato il centro-nord del Venezuela, le forze dell'opposizione denunciano la carenza di assistenza nelle aree più colpite.

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(Keystone-ATS) Il politico Juan Pablo Guanipa ha riportato numerose segnalazioni riguardanti la mancanza di attrezzature per salvare le persone intrappolate sotto le macerie, specialmente nello stato di La Guaira.

In un video diffuso online, il figlio Ramón Guanipa ha sollecitato interventi immediati dichiarando: “Esortiamo gli organismi statali e i governi stranieri a inviare squadre di ricerca e rimozione macerie per chi è ancora intrappolato”.

Secondo alcuni media, le testimonianze raccolte sul campo confermano un clima di forte tensione, con i residenti che, in diverse località, hanno tentato di fermare autonomamente i mezzi pesanti in transito per dirottarli verso gli edifici dove si spera di trovare superstiti. Molti cittadini hanno espresso frustrazione per la gestione dei soccorsi, lamentando l’assenza di personale specializzato e l’impossibilità di rimuovere le strutture crollate.

“Abbiamo gente viva sotto le macerie, ci servono grandi macchinari”, ha gridato una donna in lacrime da Catia La Mar, mentre in altri complessi abitativi la popolazione ha lavorato per ore a mani nude. Mentre proseguono le operazioni di ricerca, il bilancio delle vittime dei sismi di magnitudo 7,5 e 7,2 resta provvisorio.

Vertice militare

Il generale della fanteria di marina degli Stati Uniti, Kevin J. Jarrard, ha intanto incontrato il capo della Difesa del Venezuela, il generale Gustavo González López, e altri alti comandanti militari per coordinare le operazioni di ass del 24 giugno.

Secondo quanto comunicato dal Comando Sud tramite una nota diffusa sui social, l’incontro è servito a valutare le condizioni operative dell’Aeroporto Internazionale Simón Bolívar, principale punto di ingresso per il personale di emergenza, i macchinari e le forniture.

Jarrard, definito come “l’ufficiale di grado più alto del Comando Sud schierato sul campo”, collabora con le autorità locali per “pianificare, coordinare e dirigere il supporto militare statunitense destinato al trasferimento rapido, vitale per salvare vite, del personale di primo intervento, delle attrezzature e degli aiuti umanitari verso le zone colpite”.

L’organismo militare ha inoltre precisato che è in corso un’azione congiunta sul territorio: “Il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento di Stato lavorano con i nostri alleati per aiutare il popolo venezuelano”. La riunione mira a facilitare l’arrivo degli aiuti e potenziare la risposta internazionale all’emergenza.