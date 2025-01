Venezuela, elezioni parlamentari e regionali il 27 aprile

Keystone-SDA

Le autorità del Venezuela hanno fissato per il prossimo 27 aprile la data delle elezioni parlamentari e regionali. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio elettorale nazionale (Cne), Elvis Amoroso, nel corso di una conferenza stampa.

(Keystone-ATS) Le opposizioni hanno già annunciato che non parteciperanno alle consultazioni del 2025 fino a che Caracas non rispetterà il risultato delle presidenziali dello scorso 28 luglio, in cui rivendicano la vittoria del candidato conservatore Edmundo Gonzalez. Le autorità venezuelane hanno proclamato la rielezione di Nicolas Maduro senza pubblicare i verbali elettorali che lo proverebbero.

Circa 21 milioni di elettori sono chiamati alle urne per scegliere i 277 deputati dell’Assemblea nazionale (An, il parlamento), i governatori dei 23 stati federati e del distretto federale della capitale Caracas, oltre che i rappresentanti dei rispettivi Consigli legislativi statali.

Nel leggere la proclamazione ufficiale delle elezioni, Amoroso ha ribadito il suo impegno “a favore del diritto di voto e della partecipazione politica, con l’obiettivo di rendere effettivi i principi di trasparenza, uguaglianza e imparzialità dei processi elettorali stabiliti dalla Costituzione”.