Venezia: Leone d’oro a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch

Keystone-SDA

Il Leone d'Oro per il miglior film della 82/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia va a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch (Usa, Irlanda, Francia).

1 minuto

(Keystone-ATS) Il film è costruito su tre storie che esplorano i rapporti fra genitori e figli. Nel cast Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits e Charlotte Rampling.

Il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria va a The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia). Il film rievoca la storia vera della bambina di cinque anni morta a Gaza durante un attacco dopo aver parlato per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa che hanno tentato invano di salvarla.

Il Leone d’Argento – Premio per la migliore regia va a Benny Safdie per il film The Smashing Machine (Usa), biopic sul campione di Mma Mark Kerr.

Il Premio Speciale della Giuria va a Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi (Italia), racconto di una Napoli inedita.

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile va a Toni Servillo per il film La Grazia di Paolo Sorrentino (Italia). È la prima volta che l’attore vince una coppa alla Mostra.

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile va a Xin Zhilei per il film Ri Gua Zhong Tian (The Sun Rises On Us All) di Cai Shangjun (Cina).

Il Premio per la migliore sceneggiatura va a Valerie Donzelli e Gilles Marchand per il film À pied d’œuvre (At work) di Valerie Donzelli (Francia), ispirato da una storia vera.