Vendite semestrali in calo per Ems-Chemie, utile in crescita

Nella prima metà dell'anno, Ems-Chemie ha risentito del rallentamento economico globale causato in particolare dalle tensioni commerciali. Le vendite sono diminuite, in parte a causa della forza del franco, ma la redditività è comunque migliorata.

(Keystone-ATS) Le vendite sono calate del 6,2% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1,02 miliardi di franchi, ha riferito venerdì il gruppo guidato dalla consigliera nazionale UDC Magdalena Martullo-Blocher. Gli effetti valutari hanno avuto un impatto del 2,5% sul fatturato.

L’azienda produttrice di polimeri e specialità chimiche sostiene di non essere interessata dai dazi, poiché le merci che vende negli Stati Uniti sono prodotte localmente o sono esenti da imposte.

Nei mercati colpiti da tensioni commerciali e geopolitiche la disponibilità dei clienti di Ems-Chemie a investire si è ridotta, si legge nel comunicato. Negli Stati Uniti, i consumatori e le aziende stanno rinviando la spesa per gli investimenti, temendo un aumento dei tassi di inflazione. In Europa, il settore industriale è in fase di ristrutturazione, osserva il gruppo grigionese. In Cina, i produttori di veicoli elettrici continuano a crescere.

In questo contesto sfavorevole, Ems-Chemie ha comunque mantenuto la propria redditività, grazie a “innovazione, disciplina dei costi e pianificazione proattiva”. In particolare, l’azienda di Ems ha deciso di espandere la propria capacità di vendita in Asia, Europa e Stati Uniti, in controtendenza rispetto alle “tendenze attuali”.

L’utile prima degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti e delle svalutazioni (Ebitda) è stato di 323 milioni di franchi, con un aumento dell’1,3% e un miglioramento del margine di 2,3 punti percentuali al 31,7%. L’utile operativo (Ebit) è aumentato dell’1,4% a 296 milioni di franchi. Il margine associato è aumentato di 2,2 punti percentuali, raggiungendo il 29%.

I dati pubblicati superano le previsioni del consenso AWP, ad eccezione del fatturato, che gli analisti si aspettavano in media di 1,04 miliardi di franchi.

Per il 2025, la direzione prevede un calo dei ricavi dovuto agli effetti valutari, ma un aumento dell’Ebit. Si prevede che il contesto economico sarà difficile per tutto l’anno.