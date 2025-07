Vendite auto nuove in calo anche nel primo semestre

Keystone-SDA

Dopo un 2024 già difficile, anche il 2025 non è iniziato con il piede giusto per il mercato dell'auto in Svizzera. Tra gennaio e giugno, i veicoli nuovi immessi in circolazione sono stati 113'133, ossia il 6,7% in meno rispetto al primo semestre dell'anno precedente.

2 minuti

(Keystone-ATS) È quanto riferisce oggi l’associazione degli importatori Auto-Svizzera. Prendendo in considerazione il solo mese di giugno, il calo si è attestato al 3,9%. “La ripresa del mercato europeo non è ancora riuscita a diffondersi in Svizzera, a causa delle condizioni quadro diverse”, è la lettura fornita in un comunicato.

Tuttavia, si segnalano anche impulsi positivi, in particolare per i sistemi di propulsione alternativa, che hanno raggiunto una quota di mercato del 67,6% con un trend favorevole per tutte le sotto categorie. Le ibride normali sono salite al 36,8% (+5,0 punti), le auto elettriche al 20,5% (+2,9 punti) e quelle plug-in al 10,2% (+1,4 punti).

La restante fetta di mercato se la spartiscono le auto a benzina (25,1%, -6,6) e diesel (7,4%, -2,7). Da notare inoltre come il 50,3% (-2,0) dei nuovi veicoli sia un 4×4.

In cifre assolute, nei primi sei mesi del 2025 hanno lasciato i concessionari 41’666 ibride (+8,0%), 28’344 veicoli a benzina (-26,2%), 23’203 elettriche (+8,5%), 11’592 ibride plug-in (+9,0%) e 8’319 mezzi diesel (-31,9%).

Passando ai singoli marchi, primeggia Volkswagen (11’427 vetture vendute), davanti a BMW (11’043) e Skoda (10’439). Seguono Mercedes (9044), Audi (8439), Toyota (5394), Seat/Cupra (4952), Renault (4752), Hyundai (4660), Dacia (3993), Volvo (3809), Kia (3151) e Ford (3048). Tutti gli altri non raggiungono quota 3000.

Va sottolineato che, nelle tabelle messe a disposizione, i numeri relativi a Tesla ora non vengono più riportati separatamente. All’inizio di giugno, era stato comunicato un crollo di quasi il 55% su base annua delle nuove immatricolazioni delle auto di Elon Musk nel periodo gennaio-maggio.