Vendite al dettaglio in aumento a settembre

Keystone-SDA

Il commercio al dettaglio svizzero ha registrato un leggero aumento a settembre.

(Keystone-ATS) I negozi stanziali e online hanno visto le loro vendite – corrette per spurgare gli effetti dei differenti giorni di attività e festivi – crescere dello 0,7% rispetto allo stesso mese del 2024.

Lo comunica oggi l’Ufficio federale di statistica (UST) sulla base dei risultati provvisori, precisando che quello indicato è il valore nominale: in termini reali, cioè tenendo conto dell’inflazione, il fatturato è salito dell’1,5%.

Se si considerano i singoli gruppi di prodotti, a crescere sono stati gli alimentari, bevande e tabacco (+3,4% nominale) mentre una diminuzione è stata registrata nel settore dell’abbigliamento e calzature (-3,8%) e dei carburanti (-9,2%). Gli altri gruppi di prodotti sono cresciuti dello 0,9%.

La statistica, fornita mensilmente dall’UST, si basa sui dati di un campione di circa 3000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.