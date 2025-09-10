Veicoli stradali: nuove immatricolazioni in lieve aumento in agosto

Le immatricolazioni di veicoli a motore si sono confermate in aumento in agosto, seppur di poco, dopo un luglio positivo che era seguito a tanti mesi negativi.

(Keystone-ATS) Nell’ottavo mese dell’anno sono arrivati sulle strade 24’400 auto, camion, bus e moto, con una progressione dell’1% su base annua.

Stando alle indicazioni diffuse oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST) la parte del leone era costituita dalle automobili (+2% a 16’200: tutti i dati arrotondati al centinaio), sulle quali aveva peraltro già informato qualche giorno fa l’associazione degli importatori Auto-Svizzera.

L’incremento medio del comparto vetture sintetizza evoluzioni settoriali assai disparate: in sensibile contrazione sono risultati i veicoli diesel (-15% a 1200) e quelli a benzina (-8% a 3900), si è trovato a flettere pure l’elettrico (-3% a 3300), mentre hanno avanzato l’ibrido normale (+4% a 5900) e sopratutto l’ibrido plug-in (+63% a 2000).

Limitandosi alla auto “con la spina”, l’elettrico ha una quota di mercato (si parla sempre di auto nuove) del 20%, l’ibrido plug-in del 12%. Il Ticino presenta a questo proposito valori rispettivamente del 9% e del 12% e si pone quasi in fondo alla classifica nazionale (solo il Giura ha un’elettrificazione del parco veicoli ancora minore), mentre i Grigioni, con 17% e 12%, risultano essere più nella media.

Sempre in relazione ad agosto scendono le immatricolazioni di moto (-5% a 4600) e di veicoli per il trasporto di persone (-20% a 500, di cui 400 camper, in calo del 26%), mentre mettono a referto una progressione i furgoni e i camion (+8% a 2500).

Cumulando i primi otto mesi del 2025 si assiste a una sensibile diminuzione delle vetture (-3% a 153’000), con un -22% per i motori a benzina (a 38’000) e un -28% per quelli diesel (a 11’200), mentre l’elettrico segna +12% (a 31’800), l’ibrido normale +8% (a 55’700) e l’ibrido plug-in +20% (a 16’300). Arretrano gli autocarri (-10% a 21’200), gli autobus e i camper (-15% a 5000), mentre avanzano le moto (+3% a 40’800). Il totale di tutti i veicoli è in calo del 3% a 225’100.