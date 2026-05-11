VD: vasta operazione antidroga, tre arresti in Svizzera

Keystone-SDA

Diverse persone sono state arrestate in Svizzera e all'estero in un'ampia operazione di polizia contro il traffico di stupefacenti e il riciclaggio di denaro.

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(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale vodese precisando che i fermi nella Confederazione concernono due persone residenti nel canton Berna e una nel canton Vaud.

L’operazione, condotta lo scorso 28 aprile, è il frutto di anni di indagini sul riciclaggio dei proventi derivanti dalla vendita di droga, effettuato tramite agenzie di trasferimento di fondi. L’organizzazione criminale presa di mira operava in più cantoni svizzeri e in diversi Paesi.

Nella nota le forze dell’ordine precisano che l’intervento si è svolto simultaneamente in Svizzera – nei cantoni di Vaud, Berna, Soletta, Zurigo, San Gallo e Lucerna – e all’estero, in Nigeria, Francia e Grecia, grazie al coordinamento di Europol e della Drug Enforcement Administration (DEA) statunitense. All’operazione hanno inoltre collaborato l’Ufficio federale di polizia (Fedpol) e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Oltre all’arresto delle tre persone ricercate e alla perquisizione delle loro abitazioni, le forze dell’ordine hanno anche perquisito alcune agenzie di trasferimento di denaro situate a Losanna, Berna e Lucerna. Sono stati sequestrati dispositivi informatici e beni collegati alle presunte attività illecite per un valore di diverse centinaia di migliaia di franchi.

In Nigeria, le autorità locali hanno sequestrato numerosi immobili e altri beni patrimoniali, “contribuendo al successo dell’operazione nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale”, afferma ancora il comunicato. Esponenti della Brigata finanziaria vodese si sono recati sul posto.

L’inchiesta intanto prosegue. Gli investigatori dovranno ora chiarire l’entità e la gravità dei fatti contestati, oltre a stabilire il grado di responsabilità di ciascuna delle persone coinvolte. Le persone arrestate sono state poste in detenzione preventiva e beneficiano della presunzione d’innocenza, viene infine precisato.