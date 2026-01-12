VD: tre candidati in lizza per il Consiglio di Stato vodese

Tre candidati si sfideranno l'8 marzo all'elezione suppletiva per il governo vodese. Roger Nordmann (PS), Jean-François Thuillard (UDC) e la rappresentante di Ensemble à gauche Agathe Raboud Sidorenko cercheranno di succedere alla consigliera di Stato Rebecca Ruiz.

(Keystone-ATS) Non sono emerse candidature a sorpresa prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste oggi a mezzogiorno, ha indicato la Cancelleria di Stato vodese. Se si renderà necessario un secondo turno, questo si terrà il prossimo 29 marzo.

Essenzialmente, l’elezione assumerà la forma di uno scontro tra sinistra e destra, tra i candidati socialista e UDC. Nordmann, ex peso massimo del Parlamento federale e specialista in questioni energetiche, spera di mantenere il secondo seggio del PS nel governo vodese. Parte favorito nei sondaggi e ha ricevuto il sostegno anche dei Verdi.

Deputato ed ex presidente del Gran Consiglio, il democentrista Thuillard è il suo principale rivale. Questo agricoltore, attualmente sindaco di Froideville (VD), metterà in primo piano le sue origini contadine e la sua esperienza politica locale e cantonale. È sostenuto dal PLR e dal Centro.

Anche la sinistra radicale è ai blocchi di partenza: lancia infatti la consigliera comunale losannese di Ensemble à gauche Sidorenko. I Verdi liberali hanno invece rinunciato a presentare candidati e non daranno indicazioni di voto.

La consigliera di Stato socialista Ruiz aveva annunciato le sue dimissioni il 26 novembre scorso. La responsabile del Dipartimento della sanità e dell’azione sociale vodese, 43 anni, aveva invocato motivi di salute, affermando di “non essere più in grado di lavorare 60 ore alla settimana”.