VD: toro uccide operaio agricolo a Palézieux-Village

Keystone-SDA

Un operaio agricolo polacco è stato ucciso stamane da un toro in una fattoria a Palézieux-Village (VD). Il 45enne è stato caricato dal bovino mentre stava lavorando in un recinto esterno nel quale si trovava l'animale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il bracciante è stato schiacciato contro la recinzione e calpestato. Nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto sul posto, spiega la polizia vodese in un comunicato. Sulla dinamica dell’incidente è stata aperta un’inchiesta. Intanto il toro è stato portato al macello dal suo proprietario.