VD: ritrovata morta in appartamento in fiamme, un arresto

(Keystone-ATS) Il corpo senza vita di una 75enne è stato trovato venerdì scorso in un appartamento di Vevey (VD) in preda alle fiamme. Secondo i primi elementi raccolti dalla polizia, l’incendio è stato appiccato deliberatamente. Un sospetto è stato arrestato.

L’allerta è scattata poco prima delle 9.30. Giunti rapidamente sul posto – un edificio di cinque piani – i pompieri hanno rinvenuto il cadavere della residente all’interno della sua abitazione. Il rogo non ha causato altre vittime e per spegnerlo non è stato sfollato l’edificio.

Un 39enne egiziano senza fissa dimora, che conosceva la vittima, è stato arrestato e posto in carcere preventivo, indica oggi la polizia cantonale, precisando che è in corso un’indagine. “Non sappiamo se la vittima sia morta a causa dell’incendio o se fosse già morta. È uno degli elementi che l’inchiesta dovrà determinare”, ha dichiarato a Keystone-ATS Vincent Derouand, responsabile della comunicazione della Procura vodese.