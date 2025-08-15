VD: recuperato piccolo aereo precipitato nel Lemano

Keystone-SDA

Il piccolo aereo da turismo precipitato martedì pomeriggio nel Lemano poco lontano dalla riva a Corseaux (VD), vicino a Vevey, è stato recuperato oggi pomeriggio. I due occupanti erano rimasti illesi e l'inquinamento era stato valutato come limitato.

(Keystone-ATS) Le operazioni di recupero sono state condotte con l’ausilio di una chiatta dotata di una gru e di un argano, ha riferito a Keystone-ATS David Guisolan, portavoce della polizia cantonale vodese. Sono state condotte dal Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), in coordinamento con la brigata lacustre della polizia vodese.

Alcuni sommozzatori hanno provveduto a tutti i controlli sott’acqua, in particolare il fissaggio delle cime e del cavo dell’argano. Il relitto giaceva a circa 30 metri di profondità. Un battello rimorchiatore ha poi riportato a terra l’apparecchio incidentato del peso di circa 600 kg.

L’incidente è avvenuto martedì poco prima delle 16.00: il velivolo stava tornando all’aerodromo di Bex, da dove era decollato in mattinata, quando ha iniziato a perdere quota sopra al Lemano. Ha tentato un ammaraggio di emergenza per motivi ancora da chiarire. Dopo l’impatto con l’acqua, si è capovolto frontalmente prima di affondare.

Le due persone che si trovavano a bordo sono riuscite a mettersi in salvo da sole e a salire su un natante privato, venuto in loro soccorso. Sono rimaste solo leggermente ferite. Si tratta del pilota, un 62enne vodese, e della passeggera, una cittadina belga di 31 anni.

Trattandosi di un incidente dell’aviazione civile, l’inchiesta è condotta dal Ministero pubblico della Confederazione.