VD: pitone reale scoperto nelle vie di Villeneuve

Tornando a casa dopo una passeggiata serale in compagnia del marito, una settimana fa una residente di Villeneuve (VD) si è imbattuta in un pitone reale. Il rettile si era sistemato sul pianerottolo della porta d'ingresso di un edificio.

(Keystone-ATS) La notizia, rivelata oggi da “24 heures”, è stata confermata dal maggiore Yves Dubuis, comandante dell’SDIS (Servizio di difesa antincendio e soccorso) dell’Haut-Lac, all’agenzia i stampa Keystone-ATS. Allertati dalla donna, i pompieri hanno catturato il serpente.

I membri dell’SDIS seguono una formazione per condurre questo tipo di intervento, ma non avevano mai avuto a che fare con un pitone. C’è stata una volta la cattura di un’iguana, ricorda il maggiore Dubuis. Per quanto riguarda i serpenti, gli interventi riguardano bisce o vipere.

La donna che ha scoperto il pitone ha raccontato a “24 heures” di aver visto “una cosa, che era quasi giallo fluorescente, davanti a una porta proprio accanto” al suo palazzo. Ha pensato che “un bambino avesse dimenticato un serpente di plastica”, ma quando si è avvicinata, la forma “ha cominciato a muoversi”.