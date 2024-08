VD: pioggia di multe per accampamento illegale nomadi

(Keystone-ATS) Pioggia di multe sui nomadi fermatisi quest’estate ad Avenches (VD), senza l’accordo del comune. Il Ministero pubblico ne ha comminate complessivamente 73 da 500 franchi, ai quali vanno ad aggiungersi 200 franchi di spese procedurali.

Dal 5 luglio diverse decine di roulotte avevano occupato un terreno privato con il consenso del proprietario, ma non delle autorità. Queste ultime avevano intimato loro di liberarlo entro il 15 luglio. Contro questa decisione era stato presentato un ricorso, dichiarato irricevibile il 13 agosto.

Visto che gli interessati non hanno rispettato la decisione, il 16 agosto 35 agenti di polizia hanno preso le generalità degli occupanti adulti delle 56 roulotte e li hanno denunciati. Lo stesso giorno, il Ministero pubblico ha emesso 73 decreti d’accusa.

La polizia ha notificato le decisioni sabato scorso agli interessati, che hanno abbandonato il terreno e raggiunto Lucens (VD). “Una cinquantina di roulotte si sono trasferite”, ha indicato a Keystone-ATS Laurent Curchod, delegato cantonale per i nomadi.

Sia il proprietario che li locatario del terreno si oppongono a questa occupazione illegale. Sono in corso le procedure presso il Prefetto per ottenere un’ordinanza di sgombero. Anche ad Aigle (VD) gli occupanti di circa 25 roulotte devono andarsene, essendo scaduto il periodo loro concesso.

Secondo Curchod in generale i nomadi stranieri sono presenti in numero eccessivo. “Negli ultimi tre anni, nel Cantone ci sono state tra le 160 e le 200 roulotte. Non abbiamo la capacità di trovare posti per tutti”, ha rilevato. A inizio stagione, in marzo, sono state trovate delle soluzioni, “ma attualmente non ci sono terreni pubblici o privati disponibili”.