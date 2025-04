VD: più di 51’000 spettatori per Cineteca svizzera nel 2024

Keystone-SDA

Risultato positivo per la Cinémathèque suisse dopo il primo anno di attività fra le mura del Capitole di Losanna. Dal suo insediamento a fine febbraio nel mitico cinema, ha accolto più di 51'000 spettatori, in dieci mesi un aumento del 53% su base annua.

3 minuti

(Keystone-ATS) “Questo bilancio è estremamente positivo, tanto più che non porta su un anno completo”, si è rallegrato il direttore della Cinémathèque suisse Frédéric Maire. “Il risultato 2025 sarà probabilmente ancora migliore”, ha dichiarato a Keystone-ATS.

Oltre ai 51’043 spettatori, un dato ancora più affidabile e rivelatore è il numero medio di spettatori per proiezione, ha precisato il direttore. Anche in questo caso si è registrato un aumento del 53%, con 66,12 spettatori per proiezione rispetto ai 40,17 del 2023. A titolo di confronto, la Cinémathèque suisse aveva stabilito il suo record di 50,77 spettatori nel 2019, ha sottolineato.

Un patrimonio che piace

L’importanza patrimoniale del luogo, interamente rinnovato ma che mantiene il suo fascino dell’epoca, attira pubblico supplementare, soprattutto i giovani.

La qualità del programma gioca un ruolo di primo piano. “Per noi, è molto soddisfacente vedere che il cinema di patrimonio, il cinema del passato, funzioni estremamente bene”, ha osservato Maire.

Il patrimonio acquisisce molto più valore per il pubblico che preferisce tornare a vedere film noti in una sala mitica. “Il Capitole è arrivato al momento giusto”, dice. L’avvento della tecnologia digitale, che ha reso possibile il restauro di film classici che in precedenza venivano spesso proiettati in copie usurate e graffiate, ha contribuito a stimolare questo rinnovato interesse, ha affermato il direttore.

Successo spaziale

Qual è il film che ha avuto più successo? “‘2001: Odissea nello spazio’ di Stanley Kubrick, proiettato in pellicola 70 millimetri”, ha detto Maire. “Vista l’enorme lista d’attesa, abbiamo raddoppiato la proiezione digitale nella sala Lucienne Schnegg (così chiamata in memoria della proprietaria storica del Capitole, ndr.). In totale, oltre 900 persone hanno assistito alla proiezione”, ha spiegato.

Fra le altre pellicole ad aver riscosso ampio successo, Maire cita “Tempi moderni” di Charlie Chaplin in digitale e accompagnato da un’orchestra sinfonica, “Jurassic Park” di Steven Spielberg nonché anteprime quali “Le procès du chien” di Laetitia Dosch e “La Cache” di Lionel Baier.

Aperto nel 1928 e trasformato negli anni 50, il Capitole è il più grande cinema d’epoca della Svizzera ancora in attività. Acquistato dalla Città di Losanna nel 2010, dopo tre anni di ristrutturazione è diventato una vera e propria casa del cinema e sede pubblica della Cinémathèque suisse nel 2024, con due sale da 736 e 140 posti rispettivamente. Sono stati creati anche nuovi spazi: una mediateca, un negozio specializzato e un caffè.