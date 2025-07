VD: morto ex consigliere nazionale Jacques Neirynck

Keystone-SDA

L'ex consigliere nazionale Jacques Neirynck è morto ieri all'età di 93 anni. Nelle file dell'allora PPD, oggi Centro, è stato nella Camera del popolo per 12 anni, dal 1999 al 2003 e dal 2007 al 2015.

1 minuto

(Keystone-ATS) Di origine belga, figura della politica vodese e nazionale, lascia dietro di sé anche una ricca carriera scientifica e letteraria.

Annunciata stamane dalla radio romanda RTS, la sua scomparsa è stata confermata a Keystone-ATS da Mario-Charles Pertusio, presidente della sezione vodese del Centro. “Perdiamo una grande personalità del nostro partito, sia a livello nazionale che cantonale. Incarnava una forma di saggezza che oggi a volte manca nei dibattiti”, ha osservato.

Nato nel 1931 a Uccle, nell’agglomerato urbano di Bruxelles, Neirynck aveva studiato all’Università di Lovanio, dove aveva conseguito la laurea in ingegneria elettrica e poi il dottorato in scienze applicate. Aveva poi insegnato per un periodo all’Università di Kinshasa, prima di tornare a Bruxelles come ricercatore per il gruppo elettronico Philips.

La sua carriera in Svizzera era iniziata nel 1972, quando aveva assunto la cattedra “Circuiti e sistemi” ed era rimasto per quasi 25 anni.

Nominato professore onorario dell’EPFL nel 1996, Neirynck aveva proseguito la sua carriera in politica, nelle file dell’allora PPD. Oltre che consigliere nazionale, Neirynck era stato anche granconsigliere vodese.