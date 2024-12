VD: lingua blu in allevamento bisonti europei in via di estinzione

Keystone-SDA Nella stazione svizzera di allevamento per bisonti europei in via di estinzione a Suchy (VD), diversi animali hanno contratto la febbre catarrale ovina. Una femmina è morta a causa della malattia, che viene trasmessa dalla puntura di insetti. 1 minuto (Keystone-ATS) La prima volta la febbre catarrale, nota anche come malattia della lingua blu, è stata individuata in un animale maschio della stazione di allevamento il 20 ottobre scorso, ha comunicato oggi l’associazione dei bisonti europei della foresta di Suchy. Il bisonte è stato trattato con antinfiammatori ed è guarito. Successivamente si sono ammalate altre due femmine: una si è ripresa mentre l’altra è morta venerdì scorso a causa di complicazioni, viene precisato nella nota.