VD: Istituto equestre di Avenches (VD) compie 25 anni

2 minuti

(Keystone-ATS) L’Istituto equestre di Avenches (VD) compie 25 anni. In occasione dell’anniversario, questo fine settimana, circa 15’000 appassionati di cavalli sono accorsi per assistere ai vari eventi proposti dalla scuderia nazionale. Tra i presenti anche il “ministro” Rösti.

Circa 500 equini – e quasi altrettanti cavaliere e cavalieri – si sono messi in mostra per presentare al pubblico tutte le sfaccettature del mondo dell’equitazione, hanno annunciato oggi gli organizzatori.

Per tutti i curiosi la rassegna svoltasi su un’area di 142 ettari era gratuita, come pure i numerosi spettacoli e appuntamenti sportivi, che spaziavano da corse ippiche al salto ostacoli e al dressage. Non sono neppure mancate le corse con le bighe, che già appassionavano gli antichi romani.

Christine Baumgartner, la nuova direttrice dell’Istituto equestre nazionale, si è detta soddisfatta.

“Grazie alla qualità delle sue infrastrutture e alle sue straordinarie dimensioni, ma anche ai suoi valori, l’Istituto di Avenches rappresenta un’opportunità unica per lo sviluppo sostenibile della cultura degli sport equestri”, ha dichiarato Jean-Pierre Kratzer, fondatore della scuderia.

“Le strutture sono ideali per l’allenamento e le competizioni, ma anche per il benessere dei cavalli”, ha fatto eco il Consigliere federale Albert Rösti.

Inaugurato nel 1999, il più grande centro sportivo equestre della Svizzera offre un’enorme struttura per l’allenamento e la competizione di cavalieri professionisti e amatoriali.