VD: il FC Lutry piange sette vittime di Crans-Montana

Keystone-SDA

Fiori e messaggi in onore dei giovani calciatori deceduti nell'incendio di Crans-Montana (VS) sono stati deposti questa mattina allo stadio del FC Lutry. La squadra di calcio vodese piange la scomparsa di sette sui tesserati.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’Associazione svizzera di football (ASF) ha comunicato ieri che nove giovani calciatori provenienti da tre club regionali della Svizzera romanda hanno perso la vita nel devastante incendio della notte di Capodanno. Diversi altri giocatori sono rimasti feriti nel rogo del bar “Le Constellation”.

Sette dei nove giocatori deceduti erano membri dell’FC Lutry. I giovani erano “parte della nostra famiglia”, ha scritto la società del comune di quasi 10mila abitanti nella periferia ad est di Losanna sul suo sito web.