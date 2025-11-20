VD: furto al Museo romano di Losanna-Vidy, autori in fuga

Furto al Museo romano di Losanna-Vidy: martedì due individui sono penetrati nell'edificio poco prima della chiusura e hanno portato via diverse decine di monete d'oro di valore archeologico dopo aver immobilizzato il custode. Gli autori sono tuttora in fuga.

(Keystone-ATS) “È in corso un inventario per determinare il numero esatto di monete rubate e identificare eventuali altri beni mancanti. Trattandosi di oggetti di valore archeologico, l’ammontare del danno non è ancora stato stabilito”, ha indicato oggi in una nota la polizia comunale di Losanna. Il museo è stato chiuso ieri per consentire lo svolgimento delle indagini e ha riaperto oggi.

Muniti di regolare biglietto

I fatti si sono svolti martedì a partire dalle 16:45. Due uomini sono entrati nel museo romano dopo aver acquistato regolarmente i biglietti d’ingresso. Secondo le prime informazioni raccolte, poco prima della chiusura prevista per le 18:00 e in un momento in cui gli ultimi visitatori avevano lasciato i locali, i due individui hanno aggredito e immobilizzato il guardiano, ha precisato la polizia.

Hanno poi rotto una vetrina protetta e hanno rubato diverse monete d’oro che erano esposte. Dopo che gli autori sono fuggiti, il guardiano è riuscito ad attivare l’allarme anti-aggressione, facendo intervenire la polizia.

Il collaboratore del museo, un cittadino svizzero di 64 anni, sta bene ed è già stato ascoltato dagli investigatori. La città di Losanna ha messo a disposizione un sostegno psicologico per tutto il personale del museo.

Denunce penali

Nel frattempo, il Ministero pubblico ha avviato un’inchiesta penale contro ignoti per rapina e danno alla proprietà. Ha affidato le indagini alla polizia giudiziaria di Losanna. Il collaboratore aggredito e la città hanno presentato ciascuno una denuncia penale. Il Canton Vaud, proprietario degli oggetti rubati, farà lo stesso a breve, stando al comunicato.

Questa rapina ha richiesto l’intervento di un importante dispositivo di polizia. Sono intervenute cinque pattuglie della comunale di Losanna, supportate da pattuglie della cantonale e di altre polizie comunali vodesi. Sono state coinvolte anche la brigata cinofila e la brigata scientifica della polizia cantonale.

Ispirati dal Louvre?

Per certi versi questa rapina ricorda quella al Louvre di Parigi, avvenuta un mese fa. Un commando aveva installato un camion con elevatore ai piedi del museo, nel centro della capitale francese, consentendo a due uomini di penetrare in una galleria. Dopo aver rotto una finestra e le vetrine, i malviventi erano fuggiti con otto gioielli a bordo di scooter.

Anche in questo caso, le indagini continuano per ritrovare i gioielli rubati, del valore di 88 milioni di euro (quasi 82 milioni di franchi). Quattro sospetti sono stati indagati e incarcerati.