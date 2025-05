VD: frontale durante un sorpasso, motociclista 70enne perde la vita

Keystone-SDA

Un motociclista di 70 anni ha perso la vita per un incidente avvenuto oggi pomeriggio a L'Etivaz, villaggio del comune di Château-d’Oex (VD), nella Alpi vodesi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando ai primi elementi dell’inchiesta durante la manovra di sorpasso di un camper l’uomo è entrato in collisione frontale con una vettura che procedeva regolarmente in senso inverso.

Trasportato in condizioni critiche all’ospedale CHUV di Losanna da un elicottero della Rega, è deceduto malgrado le cure prodigate, ha indicato in serata la polizia cantonale vodese. La vittima è un cittadino svizzero domiciliato a Vevey (VD). Illesa per contro la conducente dell’automobile, una 82enne anch’essa di nazionalità elvetica.