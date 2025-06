VD: esposizione sui ghiacciai e i loro tentativi di conservazione

Keystone-SDA

Il Museo svizzero della macchina fotografica di Vevey (VD) consacra una doppia esposizione al tema dei ghiacciai. La mostra è visibile da oggi fino al 17 agosto.

2 minuti

(Keystone-ATS) La prima parte dell’esposizione, intitolata “Glaciers sous couvert – Une histoire de préservation” (Ghiacciai sotto copertura – Una storia di conservazione) si trova nel museo e consiste in una selezione di fotografie di ghiacciai provenienti dalla collezione. Intende mostrare il ruolo cruciale dell’istituzione nella conservazione di tale patrimonio.

“Il confronto tra la conservazione di una collezione fotografica e quella di un ghiacciaio evidenzia una sfida comune: rallentare l’inevitabile per trasmettere un’eredità alle generazioni future. Con il passare del tempo, le fotografie si deteriorano e le informazioni che le riguardano vanno perdute. Di fronte a questi cambiamenti irreversibili, la conservazione diventa un atto di resistenza”, scrive la Città di Vevey nel dossier stampa.

La seconda parte della mostra si trova in riva al lago e consiste in fotografie contemporanee di ghiacciai coperti da teloni, destinati a rallentarne lo scioglimento. Questo corpus inedito, raggruppato da Nathalie Diestchi, professoressa nella sezione di storia dell’arte dell’Università di Losanna, “offre una prospettiva artistica e scientifica su questi paesaggi in mutamento, suscitando una riflessione profonda sulle sfide della loro protezione”, prosegue il documento.

Questa sera alle 18:00, presso il Museo svizzero della macchina fotografica, si terrà una serata inaugurale aperta al pubblico e una tavola rotonda sui mezzi tecnici, patrimoniali e culturali per preservare i ghiacciai delle Alpi.