VD: esercitazione con F/A-18 su autostrada A1 a Payerne

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Si è svolta oggi l’esercitazione con aerei da combattimento F/A-18 sull’autostrada A1 battezzata “Alpha Uno” che ha visto atterrare e decollare i jet tra Payerne e Avanches, nel canton Vaud. L’ultimo evento simile si era svolto nel 1991 nei pressi di Lodrino.

Partito dall’aeroporto militare di Payerne, un primo F/A-18 è atterrato alle 09:58. Circa 20 minuti dopo, in seguito al controllo della pista, altri tre si sono posati in successione sull’A1.

Precedentemente l’esercito aveva sparato colpi di avvertimento, una procedura standard utilizzata per allontanare gli uccelli dalla pista. Specialisti militari e civili hanno anche controllato che la pista fosse libera da detriti o oggetti.

Sono state poi eseguite varie manovre ed esercitazioni sulla pista, tra cui una foratura simulata per testare il cambio degli pneumatici. Tre aerei sono decollati di nuovo in sicurezza tra le 12.15 e le 12.30, mentre il quarto è rimasto a terra per la simulazione di guasto. Il test è stato ripetuto nel pomeriggio.

L’evento non era aperto al pubblico. Tuttavia circa 300 ospiti – 150 al mattino e 150 al pomeriggio – sono stati invitati ad assistere da una tribuna allestita per l’occasione che si trovava per motivi di sicurezza a 300 metri dal luogo di atterraggio.

Il brigadiere Christian Oppliger, sostituto comandante delle Forze aeree svizzere, ha dato una prima valutazione positiva del test: “Tutto è andato secondo i piani, l’operazione è stata un completo successo”, ha dichiarato.

Il Consiglio federale ha autorizzato l’operazione alla fine di gennaio. Secondo il Dipartimento federale della difesa della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) questa esercitazione è necessaria poiché attualmente tutti i mezzi delle Forze aeree sono concentrati nei tre aerodromi militari di Payerne (VD), Meiringen (BE) e Emmen (LU), cosa che li rende vulnerabili ai sistemi d’arma avversari a lunga gittata.

La situazione è cambiata negli ultimi due anni, con la guerra alle porte dell’Europa e il crescente potenziale militare nel mondo. Per l’esercito è importante essere preparati a qualsiasi tipo di scenario”, ha sottolineato Oppliger.

Per effettuare tale test, l’autostrada tra Payerne e Avenches è stata chiusa da martedì sera e lo rimarrà fino a domani mattina. Il guardrail centrale è stato rimosso e sulla carreggiata è stata applicata una segnaletica speciale.

Questo tratto dell’A1 è stato scelto per il suo collegamento diretto con l’aeroporto militare di Payerne, ma anche perché, al momento della sua costruzione nel 1995, era stato predisposto per accogliere gli aerei da combattimento. Inoltre il volume di traffico è inferiore a quello di altre tratte autostradali e c’è la possibilità di organizzare percorsi alternativi.