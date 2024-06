VD: dopo due giorni finito rave party illegale, scatteranno denunce

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo due notti di festa senza permesso si è concluso il rave-party non autorizzato organizzato nell’area di uno stand di tiro dell’esercito situato a Corbeyrier (VD), comune montano a circa 900 metri d’altezza sopra ad Aigle (VD).

Centinaia di persone hanno lasciato il luogo nel pomeriggio: i posti di blocco posti sulle strade sono stati tolti intorno alle 15.30, ha indicato a Keystone-Ats un portavoce della polizia cantonale. Gli organizzatori dell’incontro – che ha attirato giovani della regione, ma pure della Svizzera tedesca e delle nazioni limitrofe – saranno denunciati, anche per eventuali danni alla flora e alla fauna.

Le forze dell’ordine non sono intervenute ieri per rispettare il principio di proporzionalità, ha precisato l’addetto stampa: gli agenti si sono limitati a bloccare l’area per impedire nuovi afflussi. Diverse centinaia di giovani hanno quindi potuto godere di due notti di rave, venerdì e sabato. La polizia ha anche proceduto a controlli per verificare che coloro che si sono messi al volante fossero in grado di farlo.