VD: consigliera di Stato Rebecca Ruiz torna dopo malattia

Keystone-SDA

Assente per malattia dallo scorso 21 agosto, la consigliera di Stato vodese Rebecca Ruiz (PS) riprenderà le sue funzioni dal prossimo martedì.

2 minuti

(Keystone-ATS) Diverse analisi hanno permesso di diagnosticare una disautonomia con variazioni della pressione arteriosa. Con il benestare dei medici, tornerà in attività con qualche alleggerimento dei carichi nelle prime settimane.

“Dopo diversi episodi di svenimento nel mese di luglio, Rebecca Ruiz è stata ricoverata per qualche giorno nel corso dell’estate. I primi esami effettuati non hanno permesso di identificare la causa delle perdite di conoscenza, ma hanno rivelato livelli anomali di marcatori tumorali che hanno richiesto ulteriori esami”, si legge in un comunicato odierno del governo vodese.

“Le analisti mediche sono quindi proseguite e hanno permesso di escludere malattie gravi, ma hanno anche rivelato una disautonomia. Questa condizione provoca sbalzi di pressione e malessere. Gli esami hanno anche permesso di individuare una patologia ginecologica che va sorvegliata”, prosegue la nota.

“Ruiz sta beneficiando di trattamenti che le permettono di riprendere le funzioni dal 23 settembre, con qualche alleggerimento dell’orario nelle prime settimane, essenzialmente per quel che concerne le apparizioni pubbliche”, precisa il Cantone.

Durante l’assenza della 43enne il suo dipartimento, quello della sanità e della società, era stato gestito in tandem dai colleghi Frédéric Borloz (PLR) e Vassilis Venizelos (Verdi). Ruiz è stata eletta nel governo cantonale nel 2019 in una suppletiva per la successione di Pierre-Yves Maillard (PS).