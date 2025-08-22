VD: consigliera di Stato Rebecca Ruiz assente per malattia

La televisione svizzera per l’Italia

La consigliera di Stato vodese Rebecca Ruiz (PS), responsabile del Dipartimento della sanità e della socialità, sarà assente per circa un mese per malattia.

(Keystone-ATS) Il Canton Vaud, in un comunicato odierno, ha parlato di “problemi di salute che necessitano di maggiori accertamenti”. Per garantire la massima trasparenza, ulteriori informazioni verranno fornite a tempo debito.

Al momento per la 43enne è prevista un’assenza di un mese. “Il suo ritorno avverrà dopo un consulto con i medici”, si legge nella nota. Ad interim la responsabilità del suo dipartimento verrà presa dai colleghi Frédéric Borloz (PLR) e Vassilis Venizelos (Verdi).

Ruiz è stata eletta nel governo cantonale nel 2019 in una suppletiva per la successione di Pierre-Yves Maillard (PS).

