VD: collisione tra moto e camion, un morto e una ferita gravissima

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un motociclista tedesco di 51 anni ha perso la vita, ieri pomeriggio, mentre percorreva la strada cantonale in prossimità dell’Istituto equestre nazionale di Avenches (VD).

Il centauro è morto sul colpo dopo essersi scontrato frontalmente con un camion che sopraggiungeva dalla carreggiata opposta.

In sella alla due ruote c’era anche una passeggera, connazionale 39enne della vittima, spiega la polizia vodese in un comunicato diramato oggi. A seguito del violento impatto con l’autotreno, la donna ha riportato lesioni talmente gravi da metterne in pericolo la vita.

Il conducente del grosso veicolo adibito al trasporto merci e munito di rimorchio, un cittadino polacco di 33 anni, si trova invece in stato di shock, precisa la nota. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore.

Le autorità cantonali sono ora alla ricerca di eventuali testimoni, mentre il Ministero pubblico competente ha avviato un’indagine.