VD: auto si schianta contro ingresso principale CHUV di Losanna

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Insolito incidente questa mattina a Losanna: un’auto si è schiantata contro l’ingresso principale dell’Ospedale universitario vodese (CHUV). Stando alla polizia, il veicolo ha finito la sua corsa contro la porta girevole, causando ingenti danni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.20, quando il conducente ha perso il controllo della vettura nell’area immediatamente antistante all’entrata principale, ha precisato la polizia comunale di Losanna in una nota odierna. Il conducente non è rimasto ferito ed è stato in grado di uscire da solo dal suo veicolo, ha aggiunto. Una persona che si trovava davanti all’ingresso è stata colpita all’occhio da un frammento di vetro ed è stata medicata.

Un’inchiesta è stata aperta per determinare le circostanze esatte dell’incidente.