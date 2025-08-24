La televisione svizzera per l’Italia

VD: 17enne su scooter rubato si schianta e muore a Losanna

Un ragazzo di 17 anni alla guida di uno scooter rubato è morto la scorsa notte a Losanna (VD) mentre fuggiva dalla polizia. Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro.

(Keystone-ATS) Verso le 03.45 una pattuglia della polizia municipale ha individuato lo scooter sull’Avenue Frédéric Recordon. Quando il giovane ha visto il veicolo delle forze dell’ordine è fuggito a tutta velocità, scrive la polizia cantonale vodese in un comunicato.

All’altezza dell’Avenue William-de-Charrière-de-Sévery, sulla quale stava circolando in senso contrario, il giovane ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro il muro di un garage. Gli agenti hanno effettuato senza successo un massaggio cardiaco. Vani anche i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari poi sopraggiunti, riferisce la polizia.

Secondo le prime indagini il 17enne svizzero residente a Losanna ha perso il controllo dello scooter – segnalato di recente come rubato – quando ha superato un dosso a velocità eccessiva in una strada con limite di 30 km/h. L’auto della polizia lo seguiva con le luci blu accese a una distanza di oltre 100 metri.

Il ministero pubblico vodese ha avviato un’inchiesta penale per determinare le cause esatte dell’incidente.

