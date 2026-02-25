VD/VS: incidente in autostrada, chiusa la A9

Keystone-SDA

L'autostrada A9, che collega la regione lemanica con il Vallese, è chiusa tra Bex (VD) e St-Maurice (VS) a causa di un incidente che ha coinvolto un camion. Su X, la polizia cantonale vodese invita gli automobilisti a differire la partenza.

(Keystone-ATS) “I lavori di riparazione e rimozione del mezzo pesante sono in corso e dovrebbero durare almeno fino a inizio sera”, precisa la polizia. Secondo il 20 minutes, che ha pubblicato una foto dell’accaduto, l’incidente ha coinvolto una autocisterna, che si è intraversata divellendo parzialmente il guardrail.

L’incidente è avvenuto nei pressi dello sbarramento di St-Maurice, una strettoia naturale all’imbocco del Vallese centrale. Inevitabili quindi i disagi al traffico, come segnalato anche dal TCS sui suoi portali.

Un’altra conseguenza dell’incidente è l’interruzione del traffico ferroviario sulla linea Losanna-Briga, sempre tra Bex e St-Maurice. Anche questa limitazione dovrebbe durare diverse ore.