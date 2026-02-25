VD/VS: incidente in autostrada, chiusa A9 e linea FFS

Keystone-SDA

L'autostrada A9 è chiusa da oggi pomeriggio tra Bex (VD) e St-Maurice (VS) in entrambe le direzioni a causa di un incidente. È coinvolto un camion, il cui conducente ha riportato ferite lievi.

(Keystone-ATS) Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza dureranno ancora diverse ore. Per precauzione tra le due località è stata chiusa anche la linea ferroviaria delle FFS.

Per il recupero del veicolo sono necessari mezzi consistenti, ha indicato questa sera la polizia cantonale vodese, contattata da Keystone-ATS. L’autostrada è stata chiusa e alle 13.00 circa è stata predisposta una deviazione.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno in territorio di Bex. Il camion è l’unico mezzo coinvolto. “Ora è necessario svuotare il veicolo dal carburante, gas naturale liquefatto, prima di spostarlo. Durante questa operazione, dobbiamo fare attenzione a evitare scintille che potrebbero provocare un’esplosione”, ha spiegato la portavoce della polizia Olivia Cutruzzolà. Le operazioni dovrebbero protrarsi fino a tarda notte.

Stando a Cutruzzolà, i pompieri stanno ancora lavorando per svuotare il serbatoio. “C’è una piccola perdita, ma il carburante non si è riversato sulla carreggiata”.

Il traffico ferroviario è interrotto sulla linea Losanna-Briga (VS), tra Bex e St-Maurice. “Il passaggio di un treno potrebbe provocare un’esplosione a causa di una scintilla. Per precauzione, abbiamo deciso di sospendere il transito dei treni”, ha detto la portavoce, sottolineando che al momento la popolazione non corre alcun pericolo.

Le restrizioni saranno gradualmente revocate una volta che il serbatoio dell’autocarro sarà stato svuotato. Secondo Cutruzzolà, sarà prima ripristinato il traffico ferroviario, poi verrà riaperta la corsia dell’autostrada in direzione di Losanna, quella dove non si trova il veicolo. “Successivamente, rimuoveremo il camion e infine riapriremo la corsia in direzione di Martigny (VS)”.