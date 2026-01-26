VD/GE/NE/FR: panne a numeri emergenza 117, 118 e 144 di Swisscom

I numeri di emergenza 117 (polizia), 118 (pompieri) e 144 (ambulanza) gestiti dall'operatore storico Swisscom a causa di una panne stamani sono stati parzialmente inaccessibili nei cantoni Vaud, Ginevra, Neuchâtel e Friburgo per oltre un'ora.

(Keystone-ATS) Il problema, emerso intorno alle 9.30-10.00 nel canton Vaud, si è esteso alle altre regioni, ha riferito a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale vodese Pascal Fontaine, che ha invitato l’utenza a ricomporre ripetutamente il numero se fosse stata confrontata a un’urgenza.

Il servizio è stato ristabilito alle 10.55, ha indicato dal canto suo Christian Neuhaus, portavoce di Swisscom, precisando che le cause del guasto sono attualmente oggetto di analisi.