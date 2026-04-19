Vasco pubblica le prime tavole del fumetto sulla sua vita

Keystone-SDA

"In anteprima esclusiva ..abusiva ...mondiale... For You". Il cantante italiano Vasco Rossi anticipa così dal suo profilo Instagram l'uscita, prevista a maggio, di "Vasco - La rabbia giovane", prima pubblicazione del nuovo progetto editoriale Vasco.

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(Keystone-ATS) Una favola lunga una vita, dedicato al rocker di Zocca. Vasco pubblica alcune tavole del primo volume: “Ho sempre amato i fumetti, fin da piccolo. Da Alan Ford a Diabolik, passando per Topolino, li ho divorati tutti. Mi piaceva l’idea di iniziare ogni volta un viaggio diverso. Un viaggio breve, però, che non ha bisogno di troppo tempo o di un bagaglio ingombrante” scrive il cantante.

Sempre nel post si ricorda che il “progetto unisce fumetto, musica e memoria, confermando ancora una volta la capacità di Sergio Bonelli Editore di raccontare le grandi icone della cultura italiana attraverso il linguaggio potente e contemporaneo della graphic novel”.

I tre volumi del progetto, a colori, ciascuno di cento pagine, ripercorrono la vita e la carriera di Vasco attraverso una narrazione a fumetti che attraversa musica, parole, immagini e memoria collettiva. I testi sono firmati da Barbara Baraldi, curatrice e sceneggiatrice di Dylan Dog e già autrice di Dylan Dog: Jenny (albo ispirato alla canzone “Jenny” di Vasco Rossi), mentre i disegni sono affidati a due autori di spicco della scena fumettistica italiana e internazionale, Sergio Gerasi e Flavia Biondi, capaci di interpretare con stili diversi e complementari le molte anime del protagonista.

A completare ogni volume, una sezione di “pagine extra” arricchisce il racconto con materiali d’archivio, scritti autografi e immagini storiche. Il secondo e il terzo volume saranno pubblicati a luglio e in autunno.