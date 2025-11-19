Varsavia schiera 10’000 soldati per proteggere le infrastrutture

Keystone-SDA

La Polonia lancia il piano Operazione Horizon e schiera 10'000 soldati per proteggere le infrastrutture sul proprio territorio, in risposta agli episodi di sabotaggio alla ferrovia Varsavia-Lublino.

(Keystone-ATS) L’obiettivo, ha spiegato il ministro polacco della difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, è di proteggere infrastrutture critiche come le ferrovie. Il piano arriva in risposta agli episodi di sabotaggio ferroviario russo avvenuti nel fine settimana, che il ministro degli esteri Radoslaw Sikorski ha definito “terrorismo di Stato” da parte di Mosca.

“Intendiamo iniziare le operazioni il 21 novembre e impegneremo fino a 10’000 soldati di tutte le forze armate” ha spiegato il Capo di Stato maggiore delle Forze armate polacche Wiesław Kukuła. “Sono convinto – ha aggiunto – che con il supporto delle Forze Armate sarà possibile rafforzare la resilienza nazionale, comprese le infrastrutture critiche che servono anche alle Forze Armate”.