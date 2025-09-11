La televisione svizzera per l’Italia

Varsavia invia 40mila soldati ai confini con Bielorussia

Keystone-SDA

Varsavia dispiegherà circa 40mila soldati nei prossimi giorni ai confini orientali in risposta alle esercitazioni militari Zapad di Russia e Bielorussia, che inizieranno in quest'ultimo Paese domani (12 settembre).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha ha dichiarato il viceministro polacco della difesa nazionale Cezary Tomczyk a Polsat News, ricordando come nel 2022 queste esercitazioni, per natura “offensive”, siano state di preparazione all’invasione in Ucraina. Secondo quanto riporta l’agenzia turca Anadolu, il numero di soldati dislocati è aumentato dopo l’attacco russo coi droni.

