Varsavia compra tank da Seul, avrà un super arsenale nella NATO

Keystone-SDA

Entro il 2030 la Polonia avrà più carri armati di Regno Unito, Germania, Francia e Italia messi insieme, dopo aver firmato un accordo per l'acquisto di 180 carri armati K2 sudcoreani. Lo scrive Euronews.

(Keystone-ATS) L’accordo, del valore di oltre 6 miliardi di euro, è l’ultima fase dell’espansione militare polacca, dovuta principalmente alla guerra nella vicina Ucraina. La Polonia spende attualmente il 4,7% del suo PIL per la difesa, la quota più alta tra i paesi NATO in termini relativi.

Una volta finalizzato l’accordo Varsavia avrà a disposizione un totale di 1’100 carri armati. L’accordo è “un grande affare per la sicurezza della nostra patria, per la nostra industria bellica. L’accordo avvia il processo di ripristino della produzione di carri armati nel nostro paese”, ha scritto il vice primo ministro e capo del ministero della difesa Władysław Kosiniak-Kamysz in un post su X.

Germania, Italia, Regno Unito e Francia dispongono di un totale di 950 carri armati. Solo due stati membri della NATO, Grecia e Turchia, avranno più carri armati della Polonia dopo la conclusione dell’accordo: la Turchia ne possiede attualmente 2’238, la Grecia 1’344.