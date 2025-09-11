Varsavia, presto riunione straordinaria Cs Onu

Keystone-SDA

Il ministero degli Esteri polacco ha annunciato che, su sua richiesta, si terrà una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito dell'intrusione di circa 20 presunti droni russi nel suo territorio.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Su richiesta della Polonia, sarà convocata una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla violazione dello spazio aereo polacco da parte della Russia”, ha dichiarato il Ministero su X.

Intanto la Polonia ha annunciato di aver limitato il traffico aereo lungo il suo confine orientale. Questa restrizione, in vigore fino all’inizio di dicembre, “è stata messa in atto per garantire la sicurezza nazionale”, ha affermato l’agenzia polacca per la navigazione aerea in un comunicato.

Sulla questione è intervenuta anche la Cina affermando che auspica che “il dialogo possa risolvere” la vicenda tra Varsavia e Mosca. Secondo quanto affermato dal portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, la “parte cinese spera che tutte le parti preoccupate risolvano in modo appropriato le loro dispute attraverso il dialogo e le consultazioni”.

Il capo della diplomazia cinese Wang Yi darà il via domani a una missione europea che lo porterà fino al 16 settembre a visitare in successione Austria, Slovenia e Polonia.