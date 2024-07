Vandalizzata fontana del museo olimpico a Losanna

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La fontana del Museo Olimpico di Losanna è stata vandalizzata ieri sera in segno di protesta per la partecipazione di Israele alla 33esima edizione dei Giochi Olimpici, che prenderanno ufficialmente il via quest’oggi a Parigi.

All’interno della vasca, che si trova a pochi metri dall’edificio che ospita il museo sportivo nel capoluogo vodese, è stata riversata una sostanza colorante che ha tinto l’acqua di rosso, mentre il muro della fontana è stato imbrattato con la scritta in inglese “Ban Israel” (bandite Israle).

Il portavoce della polizia di Losanna Jean-Philippe Pittet ha confermato l’accaduto all’agenzia di stampa Keystone-ATS. La notizia è stata precedentemente diffusa dal portale online di 20 minutes.

Stando a Pittet è stata una pattuglia di polizia ad aver segnalato l’atto di vandalismo attorno alle 7:30 di questa mattina. Gli autori del gesto non sono ancora stati individuati. Nel frattempo la fontana è stata ripulita e la scritta cancellata.

In un’intervista rilasciata al quotidiano vodese 24 heures, il municipale di Losanna Pierre-Antoine Hildbrand ha dichiarato che la Città presenterà una denuncia contro ignoti.

Nelle ultime settimane si sono susseguite in tutto il mondo voci di protesta contro il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che chiedevano l’esclusione dei circa 90 atleti israeliani dall’edizione dei Giochi di Parigi, sulla scia del conflitto in corso da ottobre a Gaza.