Vance ammette, “ossessionato dagli Ufo, gli alieni sono demoni”

Keystone-SDA

JD Vance è "ossessionato" dagli Ufo. Lo ha ammesso lo stesso vicepresidente intervenendo al podcast "Benny Show", durante il quale ha definito gli alieni "demoni".

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(Keystone-ATS) “Esseri celesti che volano in giro, che fanno cose strane alle persone. Credo ci sia il desiderio di descrivere tutto ciò che è ultraterreno come ‘alieni’. Ogni religione mondiale, incluso il cristianesimo, ha compreso che là fuori ci sono cose strane, cose difficili da spiegare”, ha messo in evidenza.