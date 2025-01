Vance, chi ha commesso violenze il 6/1 non deve essere graziato

Keystone-SDA

Per il vicepresidente americano eletto JD Vance, chi ha commesso violenze durante l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 non dovrebbe essere graziato.

(Keystone-ATS) Nelle ultime settimane, il 47esimo comandante in capo Usa Donald Trump ha promesso la clemenza presidenziale per molti di coloro che hanno partecipato all’insurrezione: “Molto probabilmente, lo farò rapidamente”, ha affermato, aggiungendo che “quelle persone hanno sofferto a lungo e duramente. Ma potrebbero esserci delle eccezioni”.

Vance, da parte sua, ha detto in una intervista a Fox News che la questione della grazia è “molto semplice”: coloro che “hanno protestato pacificamente” dovrebbero essere perdonati, ma chi “ha commesso violenza quel giorno, ovviamente non deve essere perdonato”. Precisando poi che c’è una “zona grigia” in alcuni casi.