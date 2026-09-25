Valora punta ad aprire fino a 1000 negozi in Germania

Keystone-SDA

Condividi

Valora, gruppo basilese attivo nel commercio al dettaglio noto in particolare per i marchi K Kiosk e Avec, vuole ampliare nettamente le proprie attività fuori dalla Svizzera, con la Germania in primo piano.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Crediamo di poter aprire in Germania, nel medio termine, da 500 a 1000 punti vendita”, afferma in dichiarazioni riportate dal periodico Bilanz il CEO Michael Mueller, che lascerà l’azienda a fine ottobre.

Un ruolo centrale in questa evoluzione dovrebbe essere svolto dai negozi Avec, che nel paese a nord del Reno sono già in fase di crescita in collaborazione con Deutsche Bahn. L’espansione concerne comunque anche l’Austria: Valora ha concluso un accordo per più di 100 punti vendita all’interno delle stazioni di servizio BP.

La componente estera diventerà così sempre più importante per il gruppo. Oggi Valora realizza circa la metà del proprio fatturato di 2,9 miliardi di franchi fuori dalla Confederazione; in futuro, secondo Mueller, la quota sarà “nettamente superiore al 50%”. La Germania è già attualmente il mercato più importante dopo la Svizzera: sul posto sono in particolare attivi i chioschi Cigo, le panetterie Backwerk e la catena di ristorazione Frittenwerk.

Società con sede a Muttenz (BL), Valora gestisce 2800 punti vendita di piccole dimensioni, situati oltre che in Svizzera anche in Germania, Austria, Lussemburgo e Paesi Bassi. Fra i suoi marchi figurano K Kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, Avec, Caffè Spettacolo e Ok. L’organico comprende 15’000 dipendenti. L’impresa, che un tempo era quotata in borsa, è stata rilevata nel 2022 dal colosso messicano Femsa.